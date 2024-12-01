Шандрук висловився про сенсаційну перемогу Вереса над ЛНЗ

Наставник Вереса Олег Шандрук прокоментував перемогу (2:1) над ЛНЗ у матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги. Він задоволений тим, як проявили себе його підопічні.

Слова фахівця цитує клубна пресслужба.

"Приємно перемагати на виїзді. Ми продовжили свою позитивну безпрограшну серію. Я вдячний своїй команді. Задоволений тим, як хлопці відпрацювали на полі.

Футбол – це гра на помилках. Не завжди можна контролювати перебіг усіх подій на полі. Не хочу коментувати помилки суперника. Говоритиму про свою команду, яка сьогодні вийшла, дуже хотіла перемогти і перемогла.

Сьоме місце у турнірній таблиці? Ми не хапаємо зірок з неба. Розуміємо, де ми зараз. Розуміємо, що будуємо нову команду. І перед нами стоїть чітке завдання – уникнути боротьби за виживання і перехідних матчів. Все, що вище – вважатимемо за успіх. І, на мою думку, зараз команда з цим справляється. Я бачу прогрес. Важливо, щоб ми і далі так прогресували від гри до гри.

Так, ми граємо в енергозатратний футбол. Але реалії сучасного футболу такі, що за будь-якої стратегії і тактичної схеми потрібно витримувати дев’яносто хвилин у дуже інтенсивному темпі. Сьогодні в останні десять хвилин ми занадто притислися до своїх воріт. І суперник змушував, та й ми самі почали грати за рахунком. Не вистачило цих десяти хвилин агресії на чужій половині поля", – сказав він.