Тренер Вереса: Могли розраховувати на більше у матчі з Чорноморцем
Виконувач обов’язків головного тренера Вереса Олег Шандрук підсумував матч 10 туру Української Прем'єр-ліги з Чорноморцем (1:1).
Його слова наводить пресслужба рівненського клубу.
"Нам сьогодні довелося відігруватися. Тому, цей нічийний результат сприймаємо більше позитивно. Хоча, цілком могли розраховувати на більше, ніж нічия. Команда хотіла перемогти сьогодні, тому всі футболісти розчаровані цим результатом", – сказав тренер.
За словами Шандрука, на результат поєдинку мало також поле в Одесі, яке не було найкращої якості.
"Що заважало якісніше зіграти в першому таймі? Найперше – це суперник. Ми грали проти хорошої команди. В другому таймі Чорноморець перемагав і тоді вони вже десь більше по рахунку грали, віддаючи нам ініціативу та м’яч. Другий фактор – це поле. Вперше в чемпіонаті грали на такому важкому і в’язкому полі. Ми звикли тренуватися і грати на зовсім інших полях. Довго звикали до цього поля, було помітно, що командний пульс дуже високо підіймався і було багато технічного браку у простих ситуаціях. Навіть, від гравців, які цим дуже рідко грішать
У перерві в нашій роздягальні нічого особливого не відбулося. Ми сильна команда. Я знав, що ми додамо після перерви. Добре у гру увійшли футболісти з лави запасних. Ми на це теж розраховували. Могли і виграти цю гру", – розповів Шандрук.
Після нічиї Верес з 10 очками перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату України. "Червоно-чорні" свій наступний матч зіграють 27 жовтня проти Ворскли.