Тренер Вереса: Могли розраховувати на більше у матчі з Чорноморцем

Виконувач обов’язків головного тренера Вереса Олег Шандрук підсумував матч 10 туру Української Прем'єр-ліги з Чорноморцем (1:1).

Його слова наводить пресслужба рівненського клубу.

За словами Шандрука, на результат поєдинку мало також поле в Одесі, яке не було найкращої якості.

"Що заважало якісніше зіграти в першому таймі? Найперше – це суперник. Ми грали проти хорошої команди. В другому таймі Чорноморець перемагав і тоді вони вже десь більше по рахунку грали, віддаючи нам ініціативу та м’яч. Другий фактор – це поле. Вперше в чемпіонаті грали на такому важкому і в’язкому полі. Ми звикли тренуватися і грати на зовсім інших полях. Довго звикали до цього поля, було помітно, що командний пульс дуже високо підіймався і було багато технічного браку у простих ситуаціях. Навіть, від гравців, які цим дуже рідко грішать

У перерві в нашій роздягальні нічого особливого не відбулося. Ми сильна команда. Я знав, що ми додамо після перерви. Добре у гру увійшли футболісти з лави запасних. Ми на це теж розраховували. Могли і виграти цю гру", – розповів Шандрук.