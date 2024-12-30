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Наполі розірвав контракт із гравцем збірної Португалії

Руслан Травкін — 30 грудня 2024, 15:57
Наполі розірвав контракт із гравцем збірної Португалії
https://x.com/en_sscnapoli

Португалець Марко Руї залишив Наполі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Захисник приєднався до неаполітанців у січні 2018 року. Його придбали у Роми за 5,75 млн євро.

Загалом за "партенопеїв" провів 227 матчів і забив 3 голи. На клубному рівнів також грав за Рому, Емполі, Спецію та Фатіму.

На його рахунку 12 матчів за збірну Португалії. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

Нагадаємо, ексгравець Шахтаря розірвав контракт з Олімпіакосом після 4 місяців гри за клуб.

закінчення контракту Наполі

Наполі

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