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Одноклубник Мудрика може покинути Челсі через малу кількість ігрового часу

Андрій Яросименко — 18 жовтня, 14:35
Одноклубник Мудрика може покинути Челсі через малу кількість ігрового часу
Крістофер Нкунку
Челсі

Нападник лондонського Челсі Крістофер Нкунку може покинути клуб через недостатню кількість ігрового часу

Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, наставник "синіх" Енцо Мареска надає перевагу Ніколасу Джексону, тому Нкунку виходив у стартовому складі лише в одному з семи матчів Челсі в АПЛ.

Попри чудову результативність (7 голів в 11 матчах за "аристократів") гравець не отримає бажану кількість часу на полі, тому джерело зауважує, що він може покинути Челсі вже влітку 2025 року, якщо ситуація не зміниться.

Нагадаємо, напередодні ходили подібні чутки про українського вінгера Михайла Мудрика. Однак авторитетний інсайдер Фабріціо Романо спростував їх, заявивши, що українець планує стати успішним саме в Челсі.

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