Tether придбала частку Ювентуса

Одна з найбільших компаній у сфері цифрових активів Tether стала міноритарним власником Ювентуса.

Про це повідомляє Crypto Briefing.

"Наша компанія продовжує активні стратегічні інвестиції. Ми хочемо брати участь у злитті нових технологій з усталеною футбольною індустрією", – заявив генеральний директор компанії Паоло Ардоніо.

Зазначимо, що один з найвідоміших стейкблоїнів Tether – USDT, який має капіталізацію понад 140 мільярдів доларів.

Раніше стала відома сума, яку власник Бостон Селтікс планує заробити на продажі клубу.