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Tether придбала частку Ювентуса

Володимир Максименко — 16 лютого 2025, 11:07
Tether придбала частку Ювентуса
Душан Влахович
Getty Images

Одна з найбільших компаній у сфері цифрових активів Tether стала міноритарним власником Ювентуса.

Про це повідомляє Crypto Briefing.

"Наша компанія продовжує активні стратегічні інвестиції. Ми хочемо брати участь у злитті нових технологій з усталеною футбольною індустрією", – заявив генеральний директор компанії Паоло Ардоніо.

Зазначимо, що один з найвідоміших стейкблоїнів Tether – USDT, який має капіталізацію понад 140 мільярдів доларів.

Раніше стала відома сума, яку власник Бостон Селтікс планує заробити на продажі клубу.

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