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Одна з команд УПЛ цікавиться бразильським форвардом польського клубу

Олексій Мурзак — 30 грудня 2024, 20:52
Одна з команд УПЛ цікавиться бразильським форвардом польського клубу
Джонатан Джуніор
pressfocus

Бразильський форвард польського клубу Котвіця, який представляє Першу польську лігу, Джонатан Жуніор – є трансферною ціллю одного з клубів УПЛ.

Про це повідомляє польське видання Meczyki.

Водночас, невідомо, який саме український клуб зацікавлений у придбанні гравця.

Окрім неназваного клубу УПЛ є інтерес до форварда і від польських команд – Радом'яка, плоцької Вісли та Термаліци.

Наразі 25-річний футболіст намагається через суд розірвати контракт зі своїм клубом, і якщо зможе це зробити, то перейде до нового клубу безкоштовно.

Якщо ж контракт не буде розірвано, то бразилець залишить команду за суму від 100 до 150 тисяч доларів.

У поточному сезоні Джонатан Жуніор провів 17 матчів на клубному рівні, забив 5 голів і віддав 1 асист.

Раніше стало відомо, що форвард польської Ягеллонії Афіміко Пулулу перебуває в шортлисті київського Динамо.

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