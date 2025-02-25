Чорноморець орендував легіонера Шахтаря

Одеський Чорноморець орендував на другу частину сезону-2024/25 вінгера донецького Шахтаря Хусрава Тоірова.

Про це повідомила пресслужба "моряків".

20-річний вінгер грав за команду в товариський матчах і добре себе проявив.

Футболіст збірної Таджикистану приєднався до Шахтаря весною 2023 року. "Гірники" придбали його за 300 тисяч євро в Актау (Казахстан). Влітку 2024 року український гранд віддавав його Актау в оренду.

За національну команду своєї країни він провів 4 поєдинки. Портал Transfermarkt оцінює його в 200 тисяч євро.

Нагадаємо, у першому матчі після зимової перерви Чорноморець мінімально здолав Колос.