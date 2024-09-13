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Оболонь прийме сенсаційного лідера чемпіонату в першому матчі на чолі з новим тренером

Ігор Чернявський — 13 вересня, 08:50
Оболонь прийме сенсаційного лідера чемпіонату в першому матчі на чолі з новим тренером
УПЛ

Сьогодні, 13 вересня, відбудеться матч-відкриття 6 туру Української Премʼєр-ліги, в якому Оболонь прийматиме Олександрію.

Початок гри запланований на 18:00. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на УПЛ ТБ.

Команди підходять до цього протистояння в зовсім різному стані. Олександрія з 12 очками після чотирьох зіграних матчів одноосібно лідирує в чемпіонаті, тоді як Оболонь здобула лише один заліковий пункт у пʼяти іграх і посідає останнє місце в турнірній таблиці.

Невдалий старт сезону змусив керівництво "пивоварів" звільнити Валерія Іващенка, який провів у клубі близько 20 років, та призначити Сергія Шищенка, тож для київської команди це буде перший матч на чолі з новим головним тренером.

Оболонь Олександрія Чемпіонат України, УПЛ

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