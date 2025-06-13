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Оболонь продовжила контракт із досвідченим півзахисником

Андрій Мошкун — 13 червня 2025, 09:59
Оболонь продовжила контракт із досвідченим півзахисником
ФК Оболонь

Футбольний клуб Оболонь і півзахисник Ігор Мединський уклали нову угоду, розраховану на один сезон.

Про це повідомляє сайт клубу.

У сезоні 2024/25 Мединський зіграв за Оболонь 14 матчів в українській Прем’єр-Лізі та 2 поєдинки в Кубку України.

Гравець приєднався до клубу в 2018 році й відтоді провів за "пивоварів" 144 матчі. Свій перший матч за Оболонь він зіграв 21 липня 2018 року в гостьовій грі проти МФК Миколаїв у Першій лізі.

Тоді Мединський вийшов у стартовому складі, відіграв усі 90 хвилин, а матч завершився нічиєю 0:0.

Нагадаємо, раніше Оболонь оголосила про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Півзахисник Ігор Мединський

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