Оболонь продовжила контракт із досвідченим півзахисником

Футбольний клуб Оболонь і півзахисник Ігор Мединський уклали нову угоду, розраховану на один сезон.

Про це повідомляє сайт клубу.

У сезоні 2024/25 Мединський зіграв за Оболонь 14 матчів в українській Прем’єр-Лізі та 2 поєдинки в Кубку України.

Гравець приєднався до клубу в 2018 році й відтоді провів за "пивоварів" 144 матчі. Свій перший матч за Оболонь він зіграв 21 липня 2018 року в гостьовій грі проти МФК Миколаїв у Першій лізі.

Тоді Мединський вийшов у стартовому складі, відіграв усі 90 хвилин, а матч завершився нічиєю 0:0.

Нагадаємо, раніше Оболонь оголосила про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди.