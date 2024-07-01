Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Оболонь розірвала контракт з Нагієвим

Олександр Булава — 1 липня, 11:32
Оболонь розірвала контракт з Нагієвим

Оболонь припинила співпрацю із захисником Дмитром Нагієвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

28-річний гравець виступав у складі "пивоварів" протягом сезону 2023-24. На його рахунку 23 матчі, у яких він віддав 1 результативну передачу.

Раніше Нагієв виступав за Дніпро, Мауерверк (Австрія), Сумгаїт (Азербайджан), Стумбрас (Литва) та Динамо-Авто (Молдова).

Напередодні Оболонь підписала колишнього півзахисника Миная Вадим Вітенчук та ексзахисника Вереса Василя Курка.

Оболонь Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Оболонь

Оболонь підписала колишнього півзахисника Миная
Оболонь підписала досвідченого центрбека
Рух підписав нападника Оболоні Краснопіра
Краснопір: З Рухом ще нічого не підписано
Оболонь продовжила контракт з лідером команди

Останні новини