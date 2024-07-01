Оболонь розірвала контракт з Нагієвим

Оболонь припинила співпрацю із захисником Дмитром Нагієвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

28-річний гравець виступав у складі "пивоварів" протягом сезону 2023-24. На його рахунку 23 матчі, у яких він віддав 1 результативну передачу.

Раніше Нагієв виступав за Дніпро, Мауерверк (Австрія), Сумгаїт (Азербайджан), Стумбрас (Литва) та Динамо-Авто (Молдова).

Напередодні Оболонь підписала колишнього півзахисника Миная Вадим Вітенчук та ексзахисника Вереса Василя Курка.