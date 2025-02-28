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Ми боремося за виживання: тренер Оболоні прокоментував нічию з Поліссям

Олексій Мурзак — 28 лютого 2025, 17:35
Ми боремося за виживання: тренер Оболоні прокоментував нічию з Поліссям
Сергій Шищенко
ФК Оболонь

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко прокоментував матч 19-го туру Української Прем'єр-ліги з Поліссям (0:0), назвавши такий результат позитивним.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Звичайно, нічия є позитивним результатом. Ми боремося за виживання в УПЛ. І кожен заліковий бал нам важливий. Ми здобули одне очко, але могли взяти і три, а могли й програти. У принципі, я задоволений діями гравців, їх ставленням. Важко грати проти таких команд, як Полісся. Ми змогли здобути важливе очко.

Нам треба агресивніше грати у нападі. Порівняно з Ворсклою сьогодні було більше підходів до воріт. Загалом, на мою думку, був цікавий матч для тренерів, для аналізу. Аналізуватимемо гру команди і робитимемо висновки", – сказав Шищенко.

Зазначимо, що Оболонь набрала 18 очок та ще трохи відірвалася від зону вильоту (12 сходинка). Столична команда не програє вже 5 матчів поспіль. Водночас Полісся втратило можливість обійти Кривбас, який наразі займає 4-ту сходинку в турнірній таблиці.

Оболонь Полісся Чемпіонат України, УПЛ Сергій Шищенко

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