Ми боремося за виживання: тренер Оболоні прокоментував нічию з Поліссям

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко прокоментував матч 19-го туру Української Прем'єр-ліги з Поліссям (0:0), назвавши такий результат позитивним.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Звичайно, нічия є позитивним результатом. Ми боремося за виживання в УПЛ. І кожен заліковий бал нам важливий. Ми здобули одне очко, але могли взяти і три, а могли й програти. У принципі, я задоволений діями гравців, їх ставленням. Важко грати проти таких команд, як Полісся. Ми змогли здобути важливе очко.



Нам треба агресивніше грати у нападі. Порівняно з Ворсклою сьогодні було більше підходів до воріт. Загалом, на мою думку, був цікавий матч для тренерів, для аналізу. Аналізуватимемо гру команди і робитимемо висновки", – сказав Шищенко.