Ньюкасл продовжив контракт з 36-річним голкіпером

36-річний голкіпер Мартін Дубравка продовжив контракт з Ньюкаслом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Попередній контракт був розрахований до літа 2025 року.

"Я дуже радий, що підписав новий контракт. Я мав дуже позитивну розмову з тренером і спортивним директором, і ми всі погодилися, що буде краще, якщо я залишусь тут.

У мене є особливий зв'язок з клубом, персоналом і фанатами. Мої діти народились тут, тож цей клуб займає особливе місце в моєму серці", – розповів Дубравка.