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Ньюкасл продовжив контракт з 36-річним голкіпером

Олександр Булава — 20 лютого 2025, 22:36
Ньюкасл продовжив контракт з 36-річним голкіпером
Мартін Дубравка
Getty Images

36-річний голкіпер Мартін Дубравка продовжив контракт з Ньюкаслом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Попередній контракт був розрахований до літа 2025 року.

"Я дуже радий, що підписав новий контракт. Я мав дуже позитивну розмову з тренером і спортивним директором, і ми всі погодилися, що буде краще, якщо я залишусь тут.

У мене є особливий зв'язок з клубом, персоналом і фанатами. Мої діти народились тут, тож цей клуб займає особливе місце в моєму серці", – розповів Дубравка.

Нагадаємо, воротар виступає за "сорок" з 2018 року після переходу зі Спарти. У поточному сезоні на його рахунку 14 матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив 8 голів, 7 ігор відіграв "на нуль".

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