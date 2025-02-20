Ньюкасл продовжив контракт з 36-річним голкіпером
36-річний голкіпер Мартін Дубравка продовжив контракт з Ньюкаслом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються. Попередній контракт був розрахований до літа 2025 року.
"Я дуже радий, що підписав новий контракт. Я мав дуже позитивну розмову з тренером і спортивним директором, і ми всі погодилися, що буде краще, якщо я залишусь тут.
У мене є особливий зв'язок з клубом, персоналом і фанатами. Мої діти народились тут, тож цей клуб займає особливе місце в моєму серці", – розповів Дубравка.
Нагадаємо, воротар виступає за "сорок" з 2018 року після переходу зі Спарти. У поточному сезоні на його рахунку 14 матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив 8 голів, 7 ігор відіграв "на нуль".
Напередодні Ньюкасл виставив космічний цінник на свого нападника, яким цікавиться Арсенал.