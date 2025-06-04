Ньюкасл хоче підписати трьох своїх ексфутболістів заради обходу правила УЄФА

Ньюкасл пробився до Ліги чемпіонів на сезон-2025/26, а тому має намір підписати трьох своїх ексфутболістів через одне з правил УЄФА.

Про це повідомляє Talksport.

Так, "сороки" дивляться у бік Фрейзера Форстера, Тіма Крула та Джека Алнвіка. Троє цих гравців вважаються вихованцями Ньюкасла, оскільки перебували в академії команди мінімум три роки.

Для участі в Лізі чемпіонів Ньюкаслу потрібно мати у заявці чотири футболісти, які вважатимуться за правилами УЄФА "доморощеними".

Крул та Форстер залишили Лутон та Тоттенгем відповідно, тож зараз перебувають на ринку вільних агентів. Що стосується Алнвіка, то цей голкіпер має рік за контрактом у Кардіффі.

Раніше зірка Ньюкасла розповів, що у підлітковому віці був близьким до вчинення самогубства.