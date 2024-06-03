Мареска розповів про свою ціль на посаді тренера Челсі
Новий головний тренер Челсі Енцо Мареска розповів, що він хоче створити команду, яка змісить уболівальників пишатися нею.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
"Приєднатися до Челсі, одного з найбільших клубів у світі, є мрією будь-якого тренера. Ось чому я так радий цій можливості.
Я з нетерпінням чекаю співпраці з дуже талановитою групою гравців і персоналу, щоб створити команду, яка продовжить традицію успіху клубу і змусить пишатися наших вболівальників", — сказав Мареска.
Нагадаємо, цього сезону Мареска допоміг Лестеру повернутися в АПЛ, а раніше працював у штабі Жузепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Окрім Лестера, він також очолював Парму, але протримався на своїй посаді лише пів року.