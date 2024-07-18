Україна втратила ще одну позицію в рейтингу ФІФА й ризикує отримати складну групу у відборі до ЧС-2026

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Збірна України з футболу, маючи в активі 1567,25 бала, втратила ще одну позицію, ставши 25-ю у світовому тоталі.

Рейтинг ФІФА станом на 18 липня 2024 року

1. Аргентина — 1901,48

2. Франція — 1854,91

3. Іспанія (8) — 1835,67

4. Англія (5) — 1812,26

5. Бразилія (4) — 1785,61

6. Бельгія (3) — 1772,44

7. Нідерланди — 1758,51

8. Португалія (6) — 1741,43

9. Колумбія (12) — 1727,32

10. Італія — 1714,29

...

25. Україна (попередня позиція — 24) — 1567,25

Однак значно важливішим є той факт, що "синьо-жовті" стали 13-ми у Європі, через що ризикують отримати складнішу групу у відборі до чемпіонату світу 2026.

Європейські збірні в рейтингу ФІФА

Річ у тім, що дванадцятка найкращих на континенті потрапить до першого кошика при жеребкуванні групового раунду кваліфікації Мундіаля-2026.

Відповідно, якщо Україна залишиться 13-ю, то потрапить до другого кошика та гарантовано отримає одну збірну з першого кошика.

Нагадаємо, нещодавно збірна Україна невдало завершила виступ у фінальній частині Євро-2024 після групового етапу, посівши четверте місце у квартеті з Румунією, Нідерландами та Словаччиною.

Суперники команди Сергія Реброва набрали таку ж кількість очок (по 4), однак у "синьо-жовтих" виявилася найгірша різниця голів, що стало ключовим фактором при розподілі путівок у плейоф.

Європейська кваліфікація чемпіонату світу 2026 пройде з 17 березня по 18 листопада 2025 року. Світову першість у 2026-му прийматимуть США, Канада та Мексика.