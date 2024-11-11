"Це легенда клубу": Аморім натякнув на майбутнє ван Ністелроя у Манчестер Юнайтед

Матч проти Лестера (3:0) став для Руда ван Ністелроя останнім на посаді тимчасового тренера Манчестер Юнайтед - під час міжнародної паузи клуб очолить Рубен Аморім.

Після того, як Спортинг здолав Брагу (4:2), португальський фахівець обговорив ситуацію навколо ван Ністелроя, якого гравці МЮ хочуть й надалі бачити на "Олд Траффорд".

"Про легенду клубу. Він добре попрацював. Я повинен поговорити з ним завтра. Тоді я все поясню. Я дуже прямолінійний і я скажу вам все, як є. Давайте почекаємо до завтра", - наводить слова Аморіма Manchester Evening News.

Руд ван Ністелрой привів Манчестер Юнайтед до трьох перемог у чотирьох останніх матчах: команда двічі здолала Лестер (5:2, 3:0) та виграла зустріч з ПАОКом у Лізі Європи (2:0). Ще "червоні дияволи" зіграли унічию з Челсі (1:1).

Після одинадцяти зіграних турів АПЛ манкуніанці займають тринадцяте місце у таблиці, маючи в активі п'ятнадцять очок.

Раніше сам Руд ван Ністелрой висловив бажання залишитись у Манчестер Юнайтед, адже в нього все ще діє контракт з клубом.