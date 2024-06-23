Новачок Серії А планує підписати Гуммельса

Центральний захисник Матс Гуммельс може продовжити кар'єру в італійському Комо.

Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, клуб запропонував Гуммельсу 3 млн євро + бонуси за сезон. У Комо є декілька конкурентів в боротьбі за німця, але назви цих клубів не розкриваються.

Комо посів друге місце в Серії Б та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.

Нагадаємо, що Гуммельс вільним агентом залишив дортмундську Боруссію, з якою у минулому сезоні дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.