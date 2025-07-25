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Фергюсон: Сподіваюся створити хороше партнерство з Довбиком

Олег Дідух — 25 липня 2025, 13:25
Фергюсон: Сподіваюся створити хороше партнерство з Довбиком
Еван Фергюсон
ФК Рома

Новий форвард Роми Еван Фергюсон прокоментував імовірну конкуренцію з нападником збірної України Артемом Довбиком.

Слова 20-річного ірландця наводить TuttoMercatoWeb.

"Очевидно, що клуб має багато хороших гравців. Довбик – один із них. Сподіваюся, ми зможемо створити хороше партнерство, починаючи з тренувань, а потім подивимося, що буде і яку схему вибере тренер. Сподіваюся, у нас буде хороший сезон, і ми переживемо кілька чудових моментів разом", – заявив Фергюсон.

Нагадаємо, 23 липня Рома орендувала Фергюсона у Брайтона на один рік за 3 мільйони євро із опцією викупу за 40 мільйонів.

Більшу частину минулого сезону Еван Фергюсон провів у Брайтоні, а заключні три місяці він відіграв у складі Вест Гема на правах оренди. Проте в жодному з клубів він не мав багато ігрового часу. Взявши участь у 23 матчах, 20-річний нападник провів на полі всього 541 хвилину, відзначившись тільки одним голом.

Рома Артем Довбик Еван Фергюсон

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