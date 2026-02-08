Українська правда
Краснічі: Полісся буде боротися за перше місце в УПЛ

Олександр Булава — 8 лютого 2026, 15:05
Краснічі: Полісся буде боротися за перше місце в УПЛ
Ілір Краснічі
Полісся

Новачок житомирського Полісся Ілір Краснічі оцінив боротьбу клубу за перемогу в чемпіонаті України.

Його слова передає пресслужба "вовків".

"Український чемпіонат важкий і дуже атлетичний. Отож, потрібна хороша підготовка. Напевне скажу так: чемпіонат атлетичний і дуже важкий. Найважче – це, напевно, те, що ти повинен бути фізично підготовленим, фізично міцним" – сказав він.

Також косівський легіонер вважає, що клуб зможе включити у боротьбу за чемпіонство.

"Можливо, це не зовсім мрія, скоріше мета. Бо чемпіонат в Україні – дуже непередбачуваний. Тут кожна команда може втратити очки в будь-якій грі. Навіть у поєдинку з аутсайдером. І це добре, бо можна без проблем боротися за перше місце.

Так, ми будемо боротися за перше місце, як я думаю. Бо тут дуже хороша команда. То чому б ні? Чому б ні?", – сказав Карснічі.

Нагадаємо, гравець перейшов у Полісся з Колоса. У поточному сезоні Краснічі провів 15 матчів у всіх турнірах та відзначився забитим м'ячем. Ринкова вартість гравця за версією Transfermarkt становить один мільйон євро.

Полісся завершило першу частину сезону-2025/26 на третьому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 30 балів у 16 турах.

Свій перший офіційний поєдинок у 2026 році житомиряни проведуть 22 лютого проти ковалівського Колоса. Стартовий свисток пролунає – о 13:00 (за Києвом).

