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Рейндерс: В АПЛ потрібно думати ще швидше

Олег Дідух — 11 червня 2025, 15:50
Рейндерс: В АПЛ потрібно думати ще швидше
Тіджані Рейндерс
ФК Манчестер Сіті

Півзахисник збірної Нідерландів Тіджані Рейндерс прокоментував свій перехід у Манчестер Сіті.

Слова хавбека наводить пресслужба нідерландського клубу.

"Я в захваті від підписання контракту з Манчестер Сіті. Це одна з найбільших команд світу. З найкращим тренером, гравцями світового класу і видатними умовами. Під керівництвом Пепа Гвардіоли Сіті виграв так багато титулів, і я хочу допомогти команді продовжити робити це. Гра в АПЛ – це мрія, що здійснилася. Тут виступали багато з найкращих нідерландських гравців протягом довгих років, і це надихає – йти їхніми слідами.

Всі знають, що АПЛ – найкраща ліга в світі, рівень неймовірно високий. Я хочу грати в Прем'єр-лізі з такою інтенсивністю і відчувати цю енергію. Тут потрібно думати ще швидше, особливо коли граєш за Ман Сіті, простору ще менше. Так що тут я хочу досягти ще більшого прогресу", – заявив гравець.

Рейндерс підписав із Манчестер Сіті контракт на 5 років. Мілан отримає за свого гравця близько 70 мільйонів євро, враховуючи бонуси.

Рейндерс виступав за Мілан з 2023 року. У минулому сезоні 26-річний хавбек збірної Нідерландів став одним із лідерів "россонері". На його рахунку 15 голів і 5 асистів у 54 матчах за італійський клуб у всіх турнірах.

Манчестер Сіті Тіджані Рейндерс

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