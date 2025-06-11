Рейндерс: В АПЛ потрібно думати ще швидше

Півзахисник збірної Нідерландів Тіджані Рейндерс прокоментував свій перехід у Манчестер Сіті.

Слова хавбека наводить пресслужба нідерландського клубу.

"Я в захваті від підписання контракту з Манчестер Сіті. Це одна з найбільших команд світу. З найкращим тренером, гравцями світового класу і видатними умовами. Під керівництвом Пепа Гвардіоли Сіті виграв так багато титулів, і я хочу допомогти команді продовжити робити це. Гра в АПЛ – це мрія, що здійснилася. Тут виступали багато з найкращих нідерландських гравців протягом довгих років, і це надихає – йти їхніми слідами.

Всі знають, що АПЛ – найкраща ліга в світі, рівень неймовірно високий. Я хочу грати в Прем'єр-лізі з такою інтенсивністю і відчувати цю енергію. Тут потрібно думати ще швидше, особливо коли граєш за Ман Сіті, простору ще менше. Так що тут я хочу досягти ще більшого прогресу", – заявив гравець.