Я вимагаю реваншу: Нганну побився на Олд Траффорд із футболістом Манчестер Юнайтед

Відомий боєць ММА Френсіс Нганну завітав на матч Манчестер Юнайтед у Лізі Європи проти Буде/Глімт (3:2).

Камерунський чемпіон PFL у важкій вазі спостерігав за ходом гри на трибунах, а вже після фінального свистка вийшов на поле до свого співвітчизника Андре Онана.

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Футболіст та міксфайтер зробили спільне фото, а потім вирішили провести жартівливий спаринг на поле, переможцем якого став Френсіс. Відео "бою" спортсмени виклали у себе в соцмережах.

"Я вимагаю реваншу в справжньому рингу! Давай вирішимо це раз і назавжди!" – написав Онана.

Нагадаємо, Нганну є палким фанатом футболу та шанувальником Манчестер Юнайтед. Боєць часто відвідує ігри "червоних дияволів" та робить фото із зірковими футболістами.

Наступний матч МЮ проведе 1 грудня проти Евертона у межах 13-го туру АПЛ.