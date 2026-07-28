Ексзірка Аякса повернувся в Європу

Відомий атакувальний півзахисник Душан Тадич став гравцем НЕК Неймеген.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Контракт із 37-річним сербським ветераном розрахований на два роки – до літа 2028 року. Тадич перейшов у Неймеген на правах вільного агента.

Серб повернувся у європейський футбол після річної перерви: минулий сезон він провів у Аль-Вахді з чемпіонату ОАЕ.

Тадич найбільше відомий за виступами за Аякс у 2018 – 2023 роках. Також захищав кольори Войводіни, Гронінгена, Твенте, Саутгемптона та Фенербахче. В 2008 – 2024 роках провів 111 матчів і забив 23 голи за збірну Сербії.

Неймеген у минулому сезоні завоював бронзові медалі чемпіонату Нідерландів, і в новому сезоні зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.