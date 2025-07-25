Фейл дня: Неймар зламав на радощах кутовий прапорець, святкуючи гол, який не зарахував арбітр
Повернення Неймара до рідного Сантоса перетворюється на справжній серіал. У матчі проти Інтернасьйонала зірковий бразилець влаштував видовищне святкування лише щоб дізнатися, що голу не було.
На 90+2 хвилині Неймар здавалося, зрівняв рахунок ударом зльоту після хаосу в штрафному майданчику суперника. М'яч влучив у стійку, покотився лінією воріт – і фанати вже святкували разом з Неймаром.
Той емоційно вдарив кутовий прапорець, зламав його навпіл і мало не зняв футболку, аж поки не побачив, що гра триває, а воротар Інтернасьйонала накрив м'яч.
Усе закінчилося фіаско – арбітри не зарахували гол, VAR не втрутився, а Сантос програв 1:2. Неймар, розчарований до сліз, опустився на коліна, а після фінального свистка ще й вступив у словесну перепалку з уболівальником на трибунах.
Повернення Неймара до Бразилії поки що йде не за планом: лише 4 голи у 17 матчах, Сантос – у зоні вильоту, а нерви – на межі.
Нагадаємо, наприкінці червня Неймар продовжив контракт із Сантосом до кінця календарного 2025 року з опцією пролонгації.
Раніше повідомлялося, що зірковий бразилець вчетверте став батьком.