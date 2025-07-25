Фейл дня: Неймар зламав на радощах кутовий прапорець, святкуючи гол, який не зарахував арбітр

Повернення Неймара до рідного Сантоса перетворюється на справжній серіал. У матчі проти Інтернасьйонала зірковий бразилець влаштував видовищне святкування лише щоб дізнатися, що голу не було.

На 90+2 хвилині Неймар здавалося, зрівняв рахунок ударом зльоту після хаосу в штрафному майданчику суперника. М'яч влучив у стійку, покотився лінією воріт – і фанати вже святкували разом з Неймаром.

Той емоційно вдарив кутовий прапорець, зламав його навпіл і мало не зняв футболку, аж поки не побачив, що гра триває, а воротар Інтернасьйонала накрив м'яч.

Calma Neymar pic.twitter.com/RHREyL5NWS — Multiverso do Léo (@multiversodoleo) July 24, 2025

Усе закінчилося фіаско – арбітри не зарахували гол, VAR не втрутився, а Сантос програв 1:2. Неймар, розчарований до сліз, опустився на коліна, а після фінального свистка ще й вступив у словесну перепалку з уболівальником на трибунах.

Todos os jogos o Neymar discute com torcedor, é ridículo, patético, vergonha alheia um cara do tamanho que tem, a mídia que tem ficar se rebaixando a isso em TODOS os jogos.

pic.twitter.com/QOl71UeQVO — Brasileirão da Opressão (@brasileiraoopre) July 24, 2025

Повернення Неймара до Бразилії поки що йде не за планом: лише 4 голи у 17 матчах, Сантос – у зоні вильоту, а нерви – на межі.

Нагадаємо, наприкінці червня Неймар продовжив контракт із Сантосом до кінця календарного 2025 року з опцією пролонгації.

Раніше повідомлялося, що зірковий бразилець вчетверте став батьком.