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Фейл дня: Неймар зламав на радощах кутовий прапорець, святкуючи гол, який не зарахував арбітр

Богдан Войченко — 25 липня 2025, 10:10
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Фейл дня: Неймар зламав на радощах кутовий прапорець, святкуючи гол, який не зарахував арбітр

Повернення Неймара до рідного Сантоса перетворюється на справжній серіал. У матчі проти Інтернасьйонала зірковий бразилець влаштував видовищне святкування лише щоб дізнатися, що голу не було.

На 90+2 хвилині Неймар здавалося, зрівняв рахунок ударом зльоту після хаосу в штрафному майданчику суперника. М'яч влучив у стійку, покотився лінією воріт і фанати вже святкували разом з Неймаром.

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Той емоційно вдарив кутовий прапорець, зламав його навпіл і мало не зняв футболку, аж поки не побачив, що гра триває, а воротар Інтернасьйонала накрив м'яч.

Усе закінчилося фіаско арбітри не зарахували гол, VAR не втрутився, а Сантос програв 1:2. Неймар, розчарований до сліз, опустився на коліна, а після фінального свистка ще й вступив у словесну перепалку з уболівальником на трибунах.

Повернення Неймара до Бразилії поки що йде не за планом: лише 4 голи у 17 матчах, Сантос у зоні вильоту, а нерви на межі.

Нагадаємо, наприкінці червня Неймар продовжив контракт із Сантосом до кінця календарного 2025 року з опцією пролонгації.

Раніше повідомлялося, що зірковий бразилець вчетверте став батьком.

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