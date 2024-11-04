Витратили 1,8 млрд фунтів: Невілл назвав один вдалий трансфер Манчестер Юнайтед за останні 10 років

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що "червоні дияволи" зробили лише одне успішне підписання за останні десять років.

Цитує Невілла Mirror.

Манкуніанці за останні 10 років витратили на трансфери понад 1,8 млрд фунтів, проте лише одне підписання було виправданим.

"Клуб підписав багато гравців, яких хотіли інші клуби, і коли ці гравці прибували до Манчестер Юнайтед — вони деградували. Це може бути пов’язано з тренером, це можуть бути такі гравці, це може бути оточення, занадто велике для них. Тільки Бруну Фернандеш, якого я можу згадати за десять років, підписав контракт із клубом і зробив більше, ніж я думав. Я не можу згадати жодного іншого гравця. Це 1,8 млрд фунтів стерлінгів, витрачених за останні десять років, настав час змінити цю тенденцію", – заявив Невілл.

Нагадаємо, Фернандеш став гравцем МЮ у 2020 році, коли перейшов зі Спортинга за приблизно 60 млн євро.

Зазначимо, що за 10 стартових турів Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 Манчестер Юнайтед набрав лише 12 очок, що є найгіршим показником клубу в історії турніру.