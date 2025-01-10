Іпсвіч слідкує за ексгравцем МЮ та Челсі
Неманья Матич
Флоріан Плеттенберг
Іпсвіч Таун слідкує за півзахисником Ліона Неманьєй Матичем.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
Новачок АПЛ хоче скористатись фінансовими проблемами французького клубу та підписати досвідченого хавбека, який міг би допомогти у боротьбі за збереження прописки в АПЛ.
Окрім "синіх", у підписання Матича зацікавлені також Наполі та Комо та Фіорентина.
У сезоні-2024/25 серб зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.
За свою кар'єру футболіст встиг пограти у таких клубах, як Челсі, Манчестер Юнайтед, Ренн, Рома та Бенфіка.
Раніше Іпсвіч оголосив про підписання колишнього одноклубника Миколенка.