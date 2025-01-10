Іпсвіч слідкує за ексгравцем МЮ та Челсі

Іпсвіч Таун слідкує за півзахисником Ліона Неманьєй Матичем.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Новачок АПЛ хоче скористатись фінансовими проблемами французького клубу та підписати досвідченого хавбека, який міг би допомогти у боротьбі за збереження прописки в АПЛ.

🚨🚜 Understand Ipswich Town exploring deal to sign Nemanja #Matic!



Como, Napoli, and Fiorentina are also monitoring the situation.



36 y/o midfielder from Lyon with a contract valid until 2026. @SkySportDE 🇷🇸 pic.twitter.com/ovS2SmZ2gX — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 10, 2025

Окрім "синіх", у підписання Матича зацікавлені також Наполі та Комо та Фіорентина.

У сезоні-2024/25 серб зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.

За свою кар'єру футболіст встиг пограти у таких клубах, як Челсі, Манчестер Юнайтед, Ренн, Рома та Бенфіка.

Раніше Іпсвіч оголосив про підписання колишнього одноклубника Миколенка.