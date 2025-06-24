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Нефтчі зацікавлений у трансфері хорватського півзахисника Зорі

Олександр Булава — 24 червня 2025, 19:09
Нефтчі зацікавлений у трансфері хорватського півзахисника Зорі
ФК Зоря

Хорватський опорний півзахисник Зорі Яков Башич влітку може перейти в азербайджанський Нефтчі.

Про це повідомляє журналіст Фуад Алакбаров.

Наразі клуби ведуть переговори щодо трансферу гравця, в якому особисто зацікавлений головний тренер Нефтчі Саміру Аббасову.

Азербайджанський клуб готовий запропонувати гравцю дворічний контракт.

Нагадаємо, хорват став гравцем Зорі взимку 2024 року. У минулому сезоні він зіграв у 28 матчах клубу в усіх турнірах, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

Напередодні Зоря оголосила про повернення Віктора Скрипника на посаду головного тренера команди. 55-річний українець вдруге очолив "чорно-білих".

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