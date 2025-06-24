Нефтчі зацікавлений у трансфері хорватського півзахисника Зорі

Хорватський опорний півзахисник Зорі Яков Башич влітку може перейти в азербайджанський Нефтчі.

Про це повідомляє журналіст Фуад Алакбаров.

Наразі клуби ведуть переговори щодо трансферу гравця, в якому особисто зацікавлений головний тренер Нефтчі Саміру Аббасову.

Азербайджанський клуб готовий запропонувати гравцю дворічний контракт.

Нагадаємо, хорват став гравцем Зорі взимку 2024 року. У минулому сезоні він зіграв у 28 матчах клубу в усіх турнірах, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

Напередодні Зоря оголосила про повернення Віктора Скрипника на посаду головного тренера команди. 55-річний українець вдруге очолив "чорно-білих".