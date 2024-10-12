Не поставив очевидний пенальті й почав посміхатися: двох арбітрів ПФЛ відправили на поліграф

Двох арбітрів з нижчих дивізіонів нещодавно перевіряли на поліграфі.

Про це розповів ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

"За моєю інформацією нещодавно на поліграфі були два арбітри з Першої та Другої ліг. В одного арбітра ситуація унікальна – він не поставив нібито очевидний пенальті, не буду говорити, в якому матчі. Після того, як йому почали ставити конкретні запитання прямо на полі, він почав посміхатися. Ну, все – давай на поліграф.

Пройшов поліграф – жодних запитань, ніхто не розгледів якоїсь фінансової чи комерційної зацікавленості, якогось адмінресурсу. Просто з’ясувалося, що в людини йде абсолютно природня реація на стрес та форс-мажор – посмішка на обличчі. Ось така історія про поліграф", – сказав Співаковський.