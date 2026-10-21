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Ексгравець Наполі, Тоттенгема та збірної Франції проходить перегляд у російському клубі

Олексій Мурзак — 21 жовтня 2026, 21:55
Ексгравець Наполі, Тоттенгема та збірної Франції проходить перегляд у російському клубі
Тангі Ндомбеле
Getty Images

Колишній гравець Тоттенгема Тангі Ндомбеле проходить перегляд у Рубіні.

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Казанський клуб запросив 29-річного французького півзахисника на перегляд. Після тренувального циклу з командою Рубін вирішить, чи пропонувати йому контракт.

Останнім клубом півзахисника була французька Ніцца, яку він залишив улітку 2026 року. У сезоні-2025/26 Ндомбеле зіграв за неї 13 матчів і віддав одну результативну передачу.

Раніше він виступав за Ліон, Тоттенгем, Наполі та Галатасарай, а також провів 7 матчів за збірну Франції.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що гравець може перейти в Ювентус.

Ндомбеле

Ндомбеле

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