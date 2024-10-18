Чи вийде в Арсенала зупинити гегемонію Ман Сіті: прогноз суперкомп'ютера на підсумки сезону АПЛ

Уже завтра, 19 жовтня, після міжнародної паузи на наші екрани повернеться Англійська Прем'єр-ліга, в якій після семи зіграних турів розгорнулася боротьба за титул між трьома грандами "туманного альбіону".

Суперкомп'ютер Opta Analyst порахував шанси Ліверпуля, Манчестер Сіті та Арсенала в боротьбі за чемпіонство, а ми спішимо поділитися з вами результатами.

Фаворитом на думку штучного інтелекту залишається команда Жузепа Гвардіоли. Попри серйозну травму одного з ключових гравців команди, Родрі, "містяни" є головним претендентом на завоювання трофея. Суперкомп'ютер дає шанс 69,80% на титул Ман Сіті, а потенційна кількість очок за сезон має бути 89,61.

Другим в прогнозі штучного інтелекту напередодні восьмого туру АПЛ розташувався Арсенал, за який виступає український футболіст Олександр Зінченко. Підопічні Мікеля Артети мають 18,89%, щоб перервати гегемонію Манчестер Сіті (чотири останніх чемпіонства в Англії оформлювали саме "містяни"). Суперкомп'ютер прогнозує 82,96 бала для "канонірів", що значно менше за їх головного конкурента.

Третьою силою в Англії, на думку Opta, стане Ліверпуль, який очолює турнірну таблицю наразі. Головний тренер мерсисайдців Арне Слот чудово адаптувався до нової команди та чемпіонату і вже заявив про свої амбіції на "туманному альбіоні". Попри це штучний інтелект дає всього 11,19% шансу на виграш титулу "червоними". Зазначимо, що саме Ліверпуль був останнім чемпіоном Англії до Манчестер Сіті.

Прогноз суперкомп'ютера Opta на першу десятку АПЛ-2024/2025

Водночас на думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, саме Арсенал є фаворитом на повернення чемпіонського трофея, "каноніри" не вигравали АПЛ з сезону 2003/2004. Фавбет дає такі коефіцієнти на фаворитів Англійської Прем'єр-ліги-2024/2025:

Чемпіонство Арсенала – 2,35;

– 2,35; Чемпіонство Манчестер Сіті – 2,75;

– 2,75; Чемпіонство Ліверпуля – 4,50;

– 4,50; Чемпіонство Челсі – 20,00.

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