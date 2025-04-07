Манчестер Юнайтед визначився з пріоритетною трансферною метою на літо

Керівництво Манчестер Юнайтед визначилося з пріоритетною трансферною метою на літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє ESPN.

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За їхньою інформацією, цією метою є форвард Іпсвіча та молодіжної збірної Англії U-21 Ліам Делап. Манчестер Юнайтед хоче підсилити атаку новим центрфорвардом, і саме 22-річного англійця вони розглядають як пріоритетний варіант.

Альтернативами Делапу є Віктор Дьокереш зі Спортинга, Беньямін Шешко з РБ Лейпциг і форвард Наполі Віктор Осімхен, який проводить нинішній сезон на правах оренди за Галатасарай.

У поточному сезоні на рахунку Делапа 12 голів і 2 асисти в 33 матчах за Іпсвіч у всіх турнірах. Контракт форварда діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.

Вчора Манчестер Юнайтед зіграв унічию 0:0 з Манчестер Сіті в 31 турі АПЛ.