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Найкращий бомбардир Екстракляси може перейти в клуб УПЛ

Микола Дендак — 30 травня, 12:31
Найкращий бомбардир Екстракляси може перейти в клуб УПЛ

Нападник польського Шльонська Ерік Експозито може перейти в клуб Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport Arena.

Зазначається, що в послугах 27-річного форварда зацікавлена команда-учасниця єврокубків. В наступному сезоні Україну на євроарені представлятимуть Шахтар, Динамо, Кривбас, Дніпро-1 та Полісся.

У поточному сезоні Експозито провів 34 матчі за свій клуб, забив 19 м'ячів та віддав 6 гольових передач. Він став найкращим бомбардиром Екстракляси.

Нагадаємо, раніше президент Полісся Геннадій Буткевич повідомив про підписання чотирьох нових гравців.

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