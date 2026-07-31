Хавбек збірної України U-19 продовжив контракт із англійським клубом

Півзахисник збірної України U-19 Патрик Сикут продовжив контракт із Пітерборо Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Терміни дії нової угоди не розголошуються, відомо лише, що йдеться про довгостроковий контракт. Сикут є вихованцем Пітерборо Юнайтед, за дорослу команду, яка виступає у третьому дивізіоні чемпіонату Англії, у минулому сезоні він провів 9 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, у червні поточного року Сикута натуралізувала збірна України, випередивши Польщу. Він уже провів 4 матчі за збірну України U-19 на юнацькому Євро-2026. 15 линя атакувальному хавбеку виповнилося 18 років. Батько гравця має польське походження, тоді як мати є українкою.