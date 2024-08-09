Коубек: Кривбас — якісний суперник з сильними гравцями

Головний тренер чеської Вікторії Мірослав Коубек вважає, що його ще не гарантувала собі прохід у наступний етап мінімальною перемогою над Кривбасом (2:1).

Про це 72-річний фахівець розповів після перемоги першому матчі 3-го відбіркового раунду ЛЄ.

"Перший тайм вийшов провальним для нас. Знали те, що Кривбас — якісний суперник з сильними гравцями. В першому таймі ми не впорались: було дуже багато моментів біля наших воріт. Треба було зробити зміни в обороні, щоб не пропустити ще більше голів. Наші заміни спрацювали – ми забили швидкий гол. У нас була фізична перевага протягом всього матчу. Наші заміни призвели до тиску, що змусило Кривбас більше помилятись та завадило їм грати в позиційний футбол. Наш пресинг давав результат, і це дуже добре. У другому таймі ми не пропустили, чому дуже раді. Відзначу воротаря Тврдоня. Це його перший матч і він дуже гарно впорався. Сподіваюсь, це стане початком для нього. Також можу відзначити всю нашу команду, перемога цілком заслужена. Але скажу хороші слова і на адресу Кривбаса. Це бойова команда, з якою дуже складно. Впевнений, вони себе ще покажуть. Треба дуже уважно зіграти у другому матчі. Очікування від матчу-відповідь? Очікую, що нам допоможуть рідні стіни. Розраховую на підтримку фанатів. Ми докладемо зусиль, щоб пройти до наступного раунду. Але, знаємо, що Кривбас ніколи не здається, тому це буде важкий матч. Нам треба перехоплювати багато мʼячів, що не завадити супернику розвивати гострі атаки. Відзначу Прінса Аду, він створив нам чимало проблем та забив гол. Кривбасу важливо не давати вільного простору, адже він має хороших півзахисників. Луньов, Кузик, Микитишин – це сильні гравці", – сказав Коубек.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться за тиждень, 15 серпня, в Чехії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.