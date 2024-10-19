Абсолютно неприйнятна гра: тренер Полісся розкритикував команду за матч проти Лівого Берега
Головний тренер Полісся Імад Ашур розкритикував гру своєї команди у матчі проти Лівого Берега в межах 8 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його підопічні були далекі навіть від необхідного мінімуму.
Слова наставника житомирського клубу наводить УПЛ ТБ.
"Абсолютно неприйнятна гра. Навіть у тому випадку, якби ми забили, то настрій був таким самим. Єдиний сюрприз – це ми. Сюрприз у тому, що речі, які ми постійно робили та про які постійно говоримо, ми просто про них забуваємо. І за таке приходить покарання, і все могло завершитися ще гірше з погляду рахунку.
У деяких моментах були далекі навіть від необхідного мінімуму. Вплуталася в таку гру, яку запропонував суперник, і самі винні. Так, у нас чимало збірників, але це не виправдання. Треба бути готовим до цього.
У нас достатньо гравців, і вони мають виходити та показувати себе. На жаль, Гуцуляк не грав через серйозну травму, але було багато факторів, які вплинули, – сказав Ашур.
Полісся після нічєї з Лівим Берегом продовжує перебувати на третій сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 21 бал. Лідером залишається київське Динамо (25 очок), другою йде Олександрія (23 бали). Лівий Берег наразі перебуває лише на 14-му місці, маючи в активі 8 очок.
У наступному турі Полісся 25 жовтня зіграє проти Колоса.