Абсолютно неприйнятна гра: тренер Полісся розкритикував команду за матч проти Лівого Берега

Головний тренер Полісся Імад Ашур розкритикував гру своєї команди у матчі проти Лівого Берега в межах 8 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його підопічні були далекі навіть від необхідного мінімуму.

Слова наставника житомирського клубу наводить УПЛ ТБ.

"Абсолютно неприйнятна гра. Навіть у тому випадку, якби ми забили, то настрій був таким самим. Єдиний сюрприз – це ми. Сюрприз у тому, що речі, які ми постійно робили та про які постійно говоримо, ми просто про них забуваємо. І за таке приходить покарання, і все могло завершитися ще гірше з погляду рахунку.



У деяких моментах були далекі навіть від необхідного мінімуму. Вплуталася в таку гру, яку запропонував суперник, і самі винні. Так, у нас чимало збірників, але це не виправдання. Треба бути готовим до цього.



У нас достатньо гравців, і вони мають виходити та показувати себе. На жаль, Гуцуляк не грав через серйозну травму, але було багато факторів, які вплинули, – сказав Ашур.