Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Севілья планує запросити на посаду головного тренера наставника клубу Циганкова

Олексій Мурзак — 30 квітня 2025, 18:49
Севілья планує запросити на посаду головного тренера наставника клубу Циганкова
Мічел
Getty Images

Керівництво Севільї, яке перебуває у пошуках нового головного тренера для першої команди, планує запросити на цю посаду наставника Жирони Мічела.

За інформацією El Nacional, клуб вже почав перемовини щодо потенційного контракту.

Нещодавно на цю посаду був затверджений 69-річний Хоакін Капаррос, проте цей фахівець відпрацює лише до кінця сезону, після чого Севілью прийме новий тренер.

Кандидатура Мічела дуже імпонує спортивному директору Севільї Віктору Орте, але переговори із Жироною обіцяють бути непростими, адже у контракті Мічела з його нинішнім клубом прописано компенсацію за достроковий відхід наставника у розмірі 2 мільйонів євро, і в Жироні не прагнуть розлучатися із фахівцем.

У разі невдачі, Севілья має і запасний варіант із запрошенням Хосе Бордаласа, який наразі працює із Хетафе.

Нагадаємо, за Жирону виступає вінгер збірної України Віктор Циганков, який у поточному сезоні зіграв 22 матчі в Ла Лізі, відзначившись 2 голами та 4 асистами.

Як відомо, напередодні Циганков став найкращим гравцем матчу проти Леганеса.

Жирона після 33-го туру посідає 16-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши лише 35 очок. Команда перебуває за три очки від зони вильоту.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Севілья Віктор Циганков Мічел Санчес

Жирона

Піхальонок назвав європейські клуби, які ним цікавилися
Будемо боротися до кінця: Циганков звернувся до фанів Жирони
Жирона з Циганковим втратила перемогу над Леганесом у 33 турі Ла Ліги
Жирона у більшості не змогла обіграти Леганес: огляд матчу Ла Ліги
Найкращий у складі обох команд: Циганков дізнався оцінку за матч із Леганесом

Останні новини