Севілья планує запросити на посаду головного тренера наставника клубу Циганкова

Керівництво Севільї, яке перебуває у пошуках нового головного тренера для першої команди, планує запросити на цю посаду наставника Жирони Мічела.

За інформацією El Nacional, клуб вже почав перемовини щодо потенційного контракту.

Нещодавно на цю посаду був затверджений 69-річний Хоакін Капаррос, проте цей фахівець відпрацює лише до кінця сезону, після чого Севілью прийме новий тренер.

Кандидатура Мічела дуже імпонує спортивному директору Севільї Віктору Орте, але переговори із Жироною обіцяють бути непростими, адже у контракті Мічела з його нинішнім клубом прописано компенсацію за достроковий відхід наставника у розмірі 2 мільйонів євро, і в Жироні не прагнуть розлучатися із фахівцем.

У разі невдачі, Севілья має і запасний варіант із запрошенням Хосе Бордаласа, який наразі працює із Хетафе.

Нагадаємо, за Жирону виступає вінгер збірної України Віктор Циганков, який у поточному сезоні зіграв 22 матчі в Ла Лізі, відзначившись 2 голами та 4 асистами.

Як відомо, напередодні Циганков став найкращим гравцем матчу проти Леганеса.

Жирона після 33-го туру посідає 16-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши лише 35 очок. Команда перебуває за три очки від зони вильоту.