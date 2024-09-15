Флік прокоментував розгромну перемогу Барселони над Жироною

Головний тренер Барселони Гансі Флік поділився думками про розгромну перемогу його команди над Жироною у 5 турі іспанської Ла Ліги.

Його слова цитує Marca.

Керманич "синьо-гранатових" заявив, що попри рахунок на табло матч був важким для його підопічних.

Спеціаліст зазначив, що Жирона продемонструвала гарну гру.

"Але ми прекрасно розпочали гру, і на мою думку, заслужили перемогу.



Ми дуже наполегливо працюємо на тренуваннях, добре готуємося до кожної гри. Нам треба рухатися крок за кроком, від поєдинку до поєдинку, але ми хочемо перемагати.



Ми перебуваємо в хорошій формі і повинні продовжувати в тому ж дусі. Ми не можемо зупинятися", – сказав Гансі в післяматчевому інтерв'ю.