Флік прокоментував розгромну перемогу Барселони над Жироною
Головний тренер Барселони Гансі Флік поділився думками про розгромну перемогу його команди над Жироною у 5 турі іспанської Ла Ліги.
Його слова цитує Marca.
Керманич "синьо-гранатових" заявив, що попри рахунок на табло матч був важким для його підопічних.
Спеціаліст зазначив, що Жирона продемонструвала гарну гру.
"Але ми прекрасно розпочали гру, і на мою думку, заслужили перемогу.
Ми дуже наполегливо працюємо на тренуваннях, добре готуємося до кожної гри. Нам треба рухатися крок за кроком, від поєдинку до поєдинку, але ми хочемо перемагати.
Ми перебуваємо в хорошій формі і повинні продовжувати в тому ж дусі. Ми не можемо зупинятися", – сказав Гансі в післяматчевому інтерв'ю.
У неділю, 15 вересня, Жирона Віктора Циганкова розгромно програла Барселоні у матчі 5 туру Іспанської Ла Ліги.
Статистичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками поєдинку, в якому український півзахисник отримав 6.2 бали, що є показником нижче середнього.