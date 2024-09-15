Стала відома оцінка Циганкова у матчі проти Барселони

У неділю, 15 вересня, Жирона Віктора Циганкова розгромно програла Барселоні (1:4) у матчі 5 туру Іспанської Ла Ліги.

Статистичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками поєдинку, в якому український півзахисник отримав 6.2 бали, що є показником нижче середнього.

Гірше за Циганкова оцінки отримали його партнери по клубу Алехандро Франсес та Давід Лопес.

Найкращим гравцем поєдинку було визнано 17-річного таланта Барселони Ламіна Ямала, який зумів оформити дубль.

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Жирона розгромно поступилась Барселоні у межах п'ятого туру Ла Ліги.

Ключовим у зустрічі став дубль Ямала у першому таймі. Українець Віктор Циганков відіграв 69 хвилин.