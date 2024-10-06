Флік розповів, коли Щенсний дебютує за Барселону
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Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік розповів, що польський воротар Войцех Щенсний дебютує за команду після міжнародної перерви на матчі збірних.
Слова наставника "синьо-гранатових" передає журналіст Фабріціо Романо.
"Щесний у чудовій формі, я дуже задоволений його першими тренуваннями. Він допоможе нам своїм досвідом. Войцех буде готовий грати після міжнародної перерви", – сказав Флік.
Нагадаємо, Щенсний прийшов на заміну Марк-Андре тер Штегену, який травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. Нещодавно він переніс операцію та з великою ймовірністю більше не вийде на поле в поточній кампанії.
Зазначимо, що поляк провів за свою кар'єру 548 професійних матчів, пропустив 559 голів та 210 матчів відстояв на нуль. Найбільше поєдинків він відіграв за Ювентус — 252 та Арсенал — 181.