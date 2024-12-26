Наполі хоче зберегти лідера, запропонувавши йому продовження контракту на вигідних умовах

Наполі пропонує одному з лідерів команди Хвічі Кварацхелії продовжити контракт із клубом до 2029 року.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, неаполітанці пропонують трудову угоду із зарплатнею 6 млн євро на рік.

Наразі сторони обговорюють бонуси і пункт про суму відступних, яка, на думку Наполі, має перевищувати 100 млн євро.

Чинний контракт Кварацхелії з неаполітанцями розрахований до 30 червня 2027 року, а його зарплата становить 1,5 млн євро на рік. Transfermarkt оцінює гравця у 85 млн євро.

Цього сезону Кварацхелія відіграв за Наполі 18 матчів, в яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Раніше стало відомо, що нападник Наполі Джакомо Распадорі став предметом інтересу одразу трьох команд Серії А.