Наполі може влітку повернути К'єзу в Серію А

Наполі влітку може підписати італійського півзахисника Ліверпуля Федеріко К’єзу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Майбутнє 27-річного гравця у складі "червоних" перебуває під питанням через непереконливий сезон. Федеріко може змінити клуб під час літнього трансферного вікна, і одним з претендентів на нього є Наполі.

У поточному сезоні на рахунку К’єзи 2 голи та 2 асисти у 14 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Контракт італійця діє до літа 2028 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Федеріко може увійти в угоду з Аталантою щодо трансферу Адемоли Лукмана.