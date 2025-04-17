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Наполі втратив захисника до кінця сезону

Олег Дідух — 17 квітня 2025, 15:13
Наполі втратив захисника до кінця сезону
Жуан Жезус
Getty Images

Центральний захисник Наполі Жуан Жезус вибув із гри до завершення поточного сезону.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, у 33-річного бразильця м’язова травма стегна правої ноги. Захисник уже почав процес відновлення, проте у поточному сезоні, за прогнозами лікарів, уже не зіграє.

Травму Жезус отримав минулого понеділка у матчі 32 туру Серії А проти Емполі Віктора Коваленка, у якому Наполі здобув перемогу з рахунком 3:0.

Таким чином, команда Антоніо Конте втратила важливого гравця у розпал чемпіонської гонки з Інтером. Наполі відстає від міланців на три очки у турнірній таблиці Серії А за 6 турів до фінішу сезону.

У поточному сезоні на рахунку Жуана Жезуса 1 гол і 1 асист у 17 матчах за Наполі в усіх турнірах.

Наполі травма

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