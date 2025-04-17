Наполі втратив захисника до кінця сезону

Центральний захисник Наполі Жуан Жезус вибув із гри до завершення поточного сезону.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, у 33-річного бразильця м’язова травма стегна правої ноги. Захисник уже почав процес відновлення, проте у поточному сезоні, за прогнозами лікарів, уже не зіграє.

Травму Жезус отримав минулого понеділка у матчі 32 туру Серії А проти Емполі Віктора Коваленка, у якому Наполі здобув перемогу з рахунком 3:0.

Таким чином, команда Антоніо Конте втратила важливого гравця у розпал чемпіонської гонки з Інтером. Наполі відстає від міланців на три очки у турнірній таблиці Серії А за 6 турів до фінішу сезону.

У поточному сезоні на рахунку Жуана Жезуса 1 гол і 1 асист у 17 матчах за Наполі в усіх турнірах.