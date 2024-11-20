Наполі назвав умову продажу Кварацхелії
Хвіча Кварацхелія
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Наполі може виставити грузинського вінгера Хвічу Кварацхелію на трансферу, якщо гравець не продовжить контракт.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Неаполітанці наразі працюють над новою угодою з Кварацхелією, в яку хочуть включити клаусулу 100 млн євро. Наразі сторони не можуть дійти згоди щодо фінансових умов нового контракту.
Його чинна угода розрахована до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 14 матчів, забив 5 голі та віддав 2 асисти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед стежать за прогресом 23-річного гравця.