Наполі назвав умову продажу Кварацхелії

Наполі може виставити грузинського вінгера Хвічу Кварацхелію на трансферу, якщо гравець не продовжить контракт.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Неаполітанці наразі працюють над новою угодою з Кварацхелією, в яку хочуть включити клаусулу 100 млн євро. Наразі сторони не можуть дійти згоди щодо фінансових умов нового контракту.

Його чинна угода розрахована до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 14 матчів, забив 5 голі та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед стежать за прогресом 23-річного гравця.