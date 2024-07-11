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Наполі зробить третій найдорожчий трансфер у своїй історії

Владислав Уткін — 11 липня, 20:00
Наполі зробить третій найдорожчий трансфер у своїй історії

Центральний захисник Торіно Алессандро Буонджорно перейде в Наполі.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Неаполітанці заплатять за футболіста 40 млн євро. Контракт з 25-річним італійцем буде розрахований до 2029 року та буде включати клаусулу в 70 млн євро.

Зазначимо, що це буде третій найдорожчий трансфер в історії Наполі після Віктора Осімхена (77,5 млн, Лілль) та Ірвінга Лосано (45 млн, ПСВ).

У минулому сезоні Буонджорно відіграв 31 матч, забив 3 м'ячі та віддав 1 асист.

Наполі Торіно

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