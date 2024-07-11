Наполі зробить третій найдорожчий трансфер у своїй історії

Центральний захисник Торіно Алессандро Буонджорно перейде в Наполі.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Неаполітанці заплатять за футболіста 40 млн євро. Контракт з 25-річним італійцем буде розрахований до 2029 року та буде включати клаусулу в 70 млн євро.

🔜 Done Deal and confirmed! Alessandro #Buongiorno to #Napoli from #Torino for €40M. Contract until 2029 (€2,5M/year + bonuses). Expexted medicals tomorrow tomorrow at Villa Stuart. In the deal it will be included a release clause of €70M (valid from 2027). #transfers https://t.co/seyM5tYwKH — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 11, 2024

Зазначимо, що це буде третій найдорожчий трансфер в історії Наполі після Віктора Осімхена (77,5 млн, Лілль) та Ірвінга Лосано (45 млн, ПСВ).

У минулому сезоні Буонджорно відіграв 31 матч, забив 3 м'ячі та віддав 1 асист.