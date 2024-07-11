Наполі зробить третій найдорожчий трансфер у своїй історії
Центральний захисник Торіно Алессандро Буонджорно перейде в Наполі.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
Неаполітанці заплатять за футболіста 40 млн євро. Контракт з 25-річним італійцем буде розрахований до 2029 року та буде включати клаусулу в 70 млн євро.
Зазначимо, що це буде третій найдорожчий трансфер в історії Наполі після Віктора Осімхена (77,5 млн, Лілль) та Ірвінга Лосано (45 млн, ПСВ).
У минулому сезоні Буонджорно відіграв 31 матч, забив 3 м'ячі та віддав 1 асист.