Наполі визначився з пріоритетним трансфером

Наполі зацікавлений у підписанні нападника Ліверпуля Дарвіна Нуньєса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

25-річний уругваєць є пріоритетним варіантом для італійського клубу на позицію форварда. Клуб не розглядатиме інші варіанти, поки не матиме шансу підписати Нуньєса.

Переговори між клубами продовжаться наступного тижня. Неаполітанці хочуть зрозуміти, чи зможуть вони дозволити собі трансфер та зарплату нападника.

Контракт Нуньєса із Ліверпулем діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 45 мільйонів євро. У минулому сезоні на його рахунку 7 голів і 7 асистів у 47 матчах за "червоних" у всіх турнірах. Влітку 2022 року Ліверпуль віддав за Нуньєса Бенфіці 85 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що два італійські топклуби, Ювентус і Наполі, проявляють інтерес до форварда Челсі Ніколя Джексона.