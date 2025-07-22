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Наполі хоче підписати вінгера: є два кандидати

Андрій Мошкун — 22 липня 2025, 15:55
Наполі хоче підписати вінгера: є два кандидати
Getty Images

Італійський Наполі хоче підсилити фланги нападу, підписавши ще одного вінгера.

Про це повідомляє Football Italia.

Цим трансфером чемпіони Італії планують завершити формування складу в контексті атакувальних гравців. Нагадаємо, що раніше Наполі вже підписав вінгера Ноа Ланга з ПСВ.

Повідомляється, що серед головних кандидатів неаполітанців – Джек Гріліш та Федеріко К’єза. Хоча до цього клуб серйозно розглядав підписання Дана Ндойє з Болоньї.

Поки Наполі не робив офіційної пропозиції щодо трансферу футболістів.

Контракт Гріліша з Манчестер Сіті діє до літа 2027 року, а угода К’єзи з Ліверпулем чинна до червня 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Наполі за крок від підписання голкіпера Торіно.

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