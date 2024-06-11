Наполі включився у боротьбу за нападника збірної України

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик зацікавив італійський Наполі.

Про це повідомляє II Mattino.

Неаполітанці вже контактували з Жироною та запропонували каталонцям 35 млн євро за трансфер українського форварда.

Наразі іспанський клуб обдумує пропозицію.

У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Раніше повідомлялося, що нападник узгодив перехід в мадридський клуб.