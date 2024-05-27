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Визначився найкращий гравець 30 туру УПЛ

Олександр Булава — 27 травня, 23:26
Визначився найкращий гравець 30 туру УПЛ

Венесуельський нападник житомирського Полісся Луїфер Ернандес визнаний найкращим гравцем 30 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У переможному матчі проти донецького Шахтаря Луїфер відзначився голом, який дозволив команді кваліфікуватися у кваліфікацію Ліги конференцій.

У голосуванні венесуелець випередив Олег Очеретько (Дніпро-1), Альвіна Безерра (Олександрія) (Олек та Самбу Діалло (Динамо).

Нагадаємо, після завершення сезону Полісся вирішило змінити головного тренера.

Ернандес Полісся Чемпіонат України, УПЛ

Ернандес

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