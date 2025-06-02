Інтер зацікавлений у трансфері нападника Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд зацікавив клуб Серії А Інтер.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Керівництво "нерадзуррі" хоче скористатися невиразною грою 22-річного данця в Англії для отримання знижки від МЮ, який два роки тому витратив 75 млн євро (плюс 10 мільйонів бонусів). Міланський клуб має намір запропонувати "червоним дияволам" близько 40 млн євро за форварда збірної Данії.

Цей трансфер входить в концепцію омолодження команди, яку зараз впроваджує керівництво клубу.

Чинна угода гравця розрахована до 30 червня 2028 року. У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 51 матч у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Напередодні стали відомі трансферні плани Манчестер Юнайтед на літо-2025.