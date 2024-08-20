Нападник Іпсвіча став представником 124-ї країни в історії АПЛ

Зігравши за Іпсвіч у 1 турі чемпіонату Англії-2024/25, іракець Алі Аль-Хамаді став представником 124-ї країн світу в історії АПЛ.

Про це повідомляє сторінка АПЛ в Instagram.

Алі народився в Іраку, але в 1-річному віці його сім’я переїхала в Англію, рятуючись від війни. 22-річний форвард є вихованцем Транмер Роверс. До переходу в Іпсвіч на професійному рівні він грав за Вікомб, Бромлі та Вімблдон.

Нагадаємо, у першому за 22 роки матчі АПЛ Іпсвіч вдома поступився Ліверпулю. Аль-Хамаді з’явився на полі на 76-й хвилині, замінивши Ліама Делапа.

Зазначимо, що в АПЛ досі не грали футболісти з Індії, Казахстану, а також низки інших країн.