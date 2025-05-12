Нападник Динамо потрапив до сфери інтересів двох англійських та низки європейських клубів

Два клуби Англійської Прем'єр-ліги – Лестер і Вулвергемптон, а також інші європейські клуби виявляють інтерес до нападника Динамо Матвія Пономаренка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, кияни досі не продовжили контракт з гравцем, тож через місяць-два його можна буде підписати безкоштовно на попередній угоді.

"З того, що я знаю, до Пономаренка є певний інтерес з боку європейських клубів. Це клуби з Португалії, Бельгії, Іспанії. Чув я і про два англійських клуби – Лестер і Вулвергемптон, що це такий попередній, але інтерес до Матвія Пономаренка", – сказав журналіст Михайло Співаковський.

19-річний Матвій Пономаренко у поточному сезоні провів 5 матчів за першу команду Динамо і забив 1 гол.

Раніше повідомлялося, що Лестер наприкінці поточного сезону покине нападник Джеймі Варді. Клуб з наступного сезону виступатиме у Чемпіоншипі.